Addio a Michelle Trachtenberg, il ricordo del cast di "Gossip Girl"

A poche ore dalla notizia della scomparsa di Michelle Trachtenberg, trovata senza vita all'età di 39 anni, si susseguono sui social le reazioni di incredulità di amici e colleghi che con l'attrice statunitense hanno condiviso esperienze professionali e private. Tra i tanti attori che con lei hanno contribuito all'incredibile successo della serie televisiva "Gossip Girl" - in cui Michelle interpretava l'antagonista manipolatrice e calcolatrice Georgina Sparks -, si è espressa Blake Lively, la quale vestiva i panni della protagonista Serena van der Woodsen. "Sapevi quando entrava nella stanza perché la vibrazione cambiava", esordisce la star in una storia pubblicata su Instagram, mostrando uno scatto che ritrae le due ragazze il giorno del loro primo incontro. "La sua gentilezza e il suo oltraggioso senso dell'umorismo creano un'atmosfera di gioia, sia sul set che oltre - è invece il ricordo di Jessica Szohr, a corredo di una serie di scatti insieme all'amica -. Abbiamo condiviso innumerevoli risate durante le riprese, al telefono e in vari eventi. Le sue storie accattivanti sono così divertenti che non puoi fare a meno di volerne ascoltare di più! È veramente unica nel suo genere". Grande rammarico per Chace Crawford (nel ruolo di Nate Archibald in "Gossip Girl"), che definisce Michelle "unica": "Ricordo che lei venne sul set per la prima volta e che ne era assolutamente padrona. Era una forza della natura e così divertente e magnetica, ricordando quegli anni con un grande sorriso. Solo una terribile perdita. Ti amo". E ancora, lo shock di Taylor Momsen: "Era semplicemente fantastica. Mi mancheranno le nostre chiamate notturne che nessuno dovrebbe mai sentire tranne noi. Lei era sempre al mio angolo e lì a sostenermi, che avessi ragione o torto. Mi mancherai ogni giorno amore mio. Penso che ci siamo capiti veramente e sono così grata di aver avuto un'amica come te nella mia vita per così tanto tempo. Sei stata una vera amica per me, che è una rarità in questo mondo e non posso credere che non sentirò più la tua voce".