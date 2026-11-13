Michelle Hunziker svela il soprannome che le ha dato Giulio Berruti: "Il mio fidanzato mi chiama..."

Michelle Hunziker svela sui social l'ironico soprannome che le ha dato Giulio Berruti. "Il mio fidanzato mi chiama affettuosamente Jack Russell", dice la conduttrice, 49 anni, rispondendo alla domanda di un follower se si senta mai stanca. Un soprannome che fa riferimento a una razza di cani, nota per la sua inesauribile energia. Michelle Hunziker rivela anche che è una domanda che le fa spesso anche l'amica e collega Ilary Blasi. E a proposito della stanchezza, ammette: "In realtà sì, anch'io sono spesso stanchissima. Soprattutto quando finisce la giornata, che tutti sono andati a letto - nipoti, bambini e cani -, quando c'è il silenzio in casa, crollo. Ma in realtà sono talmente contenta e appassionata di tutte le cose che desidero fare, che durante no. Perché io devo portare a casa gli obiettivi. È troppo bello avere degli obiettivi".

Inoltre Michelle Hunziker rivela anche come riesca a conciliare il suo lavoro con la vita da mamma di tre figlie, di cui due adolescenti, e da nonna di Cesare, il figlio di Aurora Ramazzotti. "A volte per noi mamme è veramente faticoso, soprattutto quando hai deciso di mettere tantissime meravigliose pedine sulla tua scacchiera che è la vita. E hai investito tantissimo sulla famiglia, sui figli, e sei affetta da accudimento compulsivo come me, allora devi diventare assolutamente strategica, così come tutte le mamme là fuori, ed essere metodica", dice la conduttrice. E aggiunge: "Strategico perché vuoi fare tutto. Stamattina ho portato a scuola Sole, Celeste e Cesare. Cesare ha dormito con me nel letto ed è una delle cose più belle della mia esistenza".

Ospite a Verissimo, Michelle Hunziker aveva parlato della storia d'amore con Giulio Berruti: "Mi sento felice, realizzata, protetta da questo omone di quasi due metri che mi tiene ben stretta". Michelle Hunziker è stata sposata dal 1998 al 2002 con Eros Ramazzotti, con cui ha avuto nel 1996 la figlia Aurora, e dal 2014 al 2022 con Tomaso Trussardi, con cui ha avuto le figlie Sole (2013) e Celeste (2015). Pensando a cosa ha imparato sull'amore nel suo percorso, la conduttrice aveva detto: "Ho capito che le esperienze vanno vissute. Il cammino lo dobbiamo fare tutti per arrivare a capire determinate cose. Ogni anima, ogni cuore ha i suoi tempi. C'è voluto tempo per me per capire cosa desidero e cosa non desidero. Se mi guardo indietro va bene tutto, doveva andare così".Riferendosi alla storia d'amore con Giulio Berruti, Michelle Hunziker aveva aggiunto: "Da questo punto di vista penso che lui sia nel mio stesso momento di vita. Forse è anche per questo che ci siamo scelti".