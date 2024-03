Michelle Hunziker, la foto con la mamma Ineke, la figlia Aurora e il nipotino Cesare

Foto Instagram @therealhunzigram

Michelle Hunziker condivide sui social un tenero scatto di famiglia. Nella foto la conduttrice è immortalata con la madre Ineke e la figlia Aurora Ramazzotti con il suo primogenito Cesare Augusto, che il 30 marzo compirà un anno.

"Tre generazioni di donne e un bignè. Amore", ha scritto, aggiungendo un cuore a corredo dello scatto Michelle, che di recente aveva condiviso sui social un altro ritratto di famiglia: un'immagine con Aurora Ramazzotti, il compagno Goffredo Cerza, il loro piccolo Cesare, e una delle altre due figlie della conduttrice.

"L'unico investimento a lungo termine in cui credere sempre è la famiglia. Qui ci sono pezzettini del mio cuore sparsi in tutta la foto. Vi amo", aveva aggiunto la conduttrice di Michelle Impossible & Friends.

Michelle Hunziker a Verissimo: "La famiglia è il mio progetto numero uno"

"La famiglia è il mio progetto numero uno. Mi emoziona molto il futuro delle mie figlie: se penso un giorno a essere presente a un parto o al matrimonio delle mie figlie, piango", aveva raccontato a Verissimo Michelle Hunziker, che aveva assistito alla nascita del nipotino Cesare.

"Ogni figlio è un'anima a sé e ha un rapporto diverso con te, e questo è straordinario", aveva aggiunto la conduttrice, che condivide spesso sui social dolci momenti con le figlie e il nipote.

Michelle aveva parlato a Silvia Toffanin anche della sua vita da nonna: "Io trasgredisco un po' alle regole che mi dà Aurora. Mi dicono che a mezzanotte devo dargli il latte mentre dorme, invece poi gli faccio fare il ruttino e stiamo svegli fino all'una e mezza".

"Cesare è il bambino più bello del mondo e non avrei mai pensato che Aurora fosse una guerriera come lo è stata in questo frangente: è diventata mamma dal primo istante in cui ha visto il suo bebè", aveva aggiunto Michelle Hunziker, che a proposito della madre Ineke, aveva raccontato: "Mia mamma è una forza della natura, è sempre attiva e positiva ed è una donna dal carattere e dalla tempra forte".