Michelle Hunziker, ritratto di famiglia 

Michelle Hunziker ha condiviso sui social un tenero scatto con parte della sua famiglia.

"L'unico investimento a lungo termine in cui credere sempre è la famiglia. Qui ci sono pezzettini del mio cuore sparsi in tutta la foto… compreso Goffredo! Vi amo", ha scritto la conduttrice di Michelle Impossible & Friends, aggiungendo un cuore a corredo dell'immagine con la primogenita Aurora Ramazzotti, il compagno Goffredo Cerza e il loro primogenito Cesare Augusto, che il 30 marzo compirà un anno.

Stretta in un dolce abbraccio ad Aurora Ramazzotti, anche una delle sue sorelline che mamma Michelle ha avuto con l'ex marito Tomaso Trussardi. Aurora ha commentato l'immagine con tanti cuori, mentre Goffredo ha scritto a Michelle: "Ti voglio bene".

Michelle Hunziker a Verissimo: "Le mie figlie sono la mia vita"

Ospite a Verissimo, Michelle Hunziker aveva parlato dell'amore per le sue tre figlie Aurora Ramazzotti e Sole e Celeste Trussardi.

"Loro sono la mia vita, la cosa più bella del mondo. Quando hai dei figli ti rendi conto che non c'è niente di più importante. Basta che stiano bene loro e tutto il resto si risolve", aveva detto la conduttrice, che condivide spesso sui social dolci momenti con le figlie e il nipotino.

Michelle Hunziker e la gioia di essere nonna condivisa a Verissimo

Michelle Hunziker aveva parlato a Silvia Toffanin anche della sua vita da nonna.

"Io trasgredisco un po' alle regole che mi dà Aurora. Mi dico: Ne ho cresciuti tre, faccio a modo mio. Lei e Goffredo mi dicono di tenere acceso sempre il rumore bianco quando dorme, ma io non lo metto. Mi dicono che a mezzanotte devo dargli il latte mentre dorme, invece poi gli faccio fare il ruttino e stiamo svegli fino all'una e mezza, poi con me Cesare dorme tutta la notte".

"Cesare è identico ad Aurora da bambina. Lo tengo in braccio e mi si sbloccano proprio i ricordi di Auri. Per me è il bambino più bello del mondo. Non avrei mai pensato che Aurora fosse una guerriera come lo è stata in questo frangente: è diventata mamma dal primo istante in cui ha visto il suo bebè e lei e Goffredo sono super bravi", aveva aggiunto Michelle Hunziker.