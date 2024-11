Michelle Hunziker: "Supero la malinconia con la gratitudine"

Instagram: @therealhunzigram

Michelle Hunziker, durante un soggiorno di lavoro a Monaco di Baviera, condivide una riflessione sulle sue storie Instagram. Nella quiete della sua stanza d'albergo, la conduttrice affronta il tema del silenzio, considerandolo un'opportunità per l'introspezione, ma anche un momento in cui possono riaffiorare malinconie e questioni irrisolte: "Lo amo, il silenzio mi conforta perché mi porta in un luogo di introspezione bellissimo, ma non è sempre stato così. A volte mi spaventava. Se ci sono delle malinconie o delle nostalgie, tornano fuori".

Michelle, che ha sempre messo al centro della sua vita i legami familiari, sottolinea l'importanza della gratitudine come strumento per superare i momenti di malinconia: "Ogni sera, prima di andare a letto, penso a quanto sono fortunata. Ho tre figlie bellissime, dentro e fuori, un nipotino stupendo e tutto il resto lo vedo come una gestione: problemi, responsabilità… La gratitudine mi scalda e spazza via ogni malinconia".

Non mancano, però, i momenti di introspezione più difficili, che la conduttrice invita a non trascurare anche nelle persone che sembrano sempre sorridenti: "È nostro compito essere vicini a chi ha paura del silenzio, a chi si sente solo, anche se non lo dà a vedere. Basta chiedere: Come stai?”

Concludendo il suo messaggio, Michelle ribadisce che i social possono essere anche uno spazio di autenticità: "Non dobbiamo sempre fare quelli perfetti”.

Michelle Hunziker e la gioia di fare la nonna

Ospite a Verissimo, Michelle Hunziker aveva raccontato com'è la sua vita da nonna del piccolo Cesare Augusto, avuto dalla primogenita Aurora Ramazzotti.

"Amo tenerlo la notte con me, perché sento i versetti che fanno i bebè e di cui mi stavo dimenticando. Stamattina, quando ho riconsegnato Cesare per la poppata, poi me ne sono tornata a casa e ho portato a scuola le mie figlie piccole", aveva detto Michelle Hunziker parlando delle figlie Sole e Celeste.

“Io sono proprio mamma, lo sono sempre stata: avevo 19 anni quando ho avuto Auri. Essere nonna non è più bello che essere madre, sicuramente è un'emozione diversa. Perché hai più esperienza", aveva continuato Michelle.