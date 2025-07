Michelle Hunziker, la foto al mare con il nipotino Cesare

La conduttrice è in vacanza in Grecia con le tre figlie e il nipotino, a cui dedica un dolce messaggio sui social: "Nei tuoi occhi rivedo un lungo pezzo di strada fatto e tanta altra strada ancora da scoprire"

"Nei tuoi occhi rivedo un lungo pezzo di strada fatto e tanta altra strada ancora da scoprire, da conquistare, insieme a te": Michelle Hunziker dedica queste dolci parole al nipotino Cesare Augusto, di due anni. Il messaggio accompagna uno scatto con il nipotino al mare, realizzato in Grecia dove la conduttrice è in vacanza insieme alle sue tre figlie - Aurora Ramazzotti (28 anni), Sole e Celeste Trussardi (di 11 e 10 anni) -, il compagno di Aurora, Goffredo Cerza (29 anni), e il loro figlio Cesare, nato a marzo del 2023. Colonna sonora della dedica e della foto, condivise nelle storie su Instagram da Michelle Hunziker, il brano Per me per sempre di Eros Ramazzotti, ex marito della conduttrice, papà di Aurora e nonno di Cesare.

Michelle Hunziker ha parlato spesso a Verissimo dell'amore per il nipotino. Lo scorso marzo aveva confidato: "Un po' ci perdiamo questi nipoti perché io sono mamma di due bambine ancora piccole e poi c'è il lavoro. Ho il desiderio di passare più tempo possibile con Cesare perché i bambini crescono troppo velocemente. Il mio desiderio è vivermelo di più". Di Sole e Celeste come zie, aveva detto: "Sono delle zie orgogliosissime. Cesare adora venire a casa nostra a giocare con loro. Hanno un rapporto quasi fraterno con lui anche se ci tengono a essere chiamate zie".