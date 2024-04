Michelle Hunziker, la dedica alla figlia Aurora: “Io ed Eros abbiamo fatto un capolavoro”

Michelle Hunziker mamma innamorata. La conduttrice, 47 anni, ha condiviso sui social uno scatto della primogenita Aurora, 27 anni, con una dolce dedica: "Eros ed io qui abbiamo fatto un capolavoro".

Aurora Ramazzotti ha pubblicato invece alcuni scatti con la mamma e il figlio Cesare, scrivendo: " Matchy mamma e nonna".

Michelle Hunziker ha avuto la figlia Aurora nel 1996, all'età di 19 anni, dalla storia d'amore con Eros Ramazzotti, terminata nel 2002. La conduttrice ha poi avuto altre due figlie, Sole (2013) e Celeste (2015), nate dal matrimonio con Tomaso Trussardi, terminato nel 2022.

Ospite a Verissimo Michelle Hunziker aveva parlato dell'amore per la figlia Aurora, che nel 2023 l'ha resa nonna di Cesare Augusto: "Se c'è una cosa che mette in pace il mio cuore è vedere un figlio realizzato nei sentimenti. Non c'è nulla che vale per me quanto vedere oggi mia figlia felice - accompagnata dal suo ragazzo meraviglioso, Goffredo, che per me è come un figlio -, con questo bambino che è un miracolo genetico. Sono una nonna fierissima: oggettivamente è proprio bello"