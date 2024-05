Michela Persico e Daniele Rugani si sono sposati

"Ed è sì, per sempre", scrive la conduttrice sui social, a corredo di alcune foto della cerimonia

Michela Persico e Daniele Rugani sono convolati a nozze. La conduttrice ha condiviso sui social alcuni scatti del loro matrimonio in chiesa, tra i quali la foto di un romantico bacio con il neosposo, a corredo dei quali, aggiungendo un cuore, ha scritto: "Ed è sì! Per sempre". La cerimonia si è tenuta il 29 maggio nella Chiesa di San Carlo Borromeo, in Piazza San Carlo a Torino e, oltre al loro figlio figlio Tommaso, 3 anni, erano presenti anche alcuni compagni di squadra del difensore della Juventus, tra i quali Federico Gatti e Manuel Locatelli. Tra gli invitati anche Cristina Chiabotto, che su Instagram ha scritto ai neosposi: "Belli e pieni d'amore". Michela Persico e Daniele Rugani avevano ufficializzato la data delle loro nozze lo scorso gennaio sui social: "Abbiamo scelto la data, e sarà a fine maggio… il grande giorno si avvicina", aveva scritto su Instagram la conduttrice.

Instagram @michelapersico

Daniele Rugani e Michela Persico, la storia d'amore e l'annuncio delle future nozze

Daniele Rugani e Michela Persico, legati dal 2016, sono diventati genitori del loro primogenito a settembre del 2020. Lo scorso dicembre avevano annunciato le future nozze. "Sì! Tocca sopportarci ancora per un po'", aveva scritto con ironia la conduttrice su Instagram, condividendo uno scatto di coppia in cui mostrava l'anello. "Mi ci vorrà tanta pazienza", aveva commentato il calciatore, che aveva fatto la proposta di matrimonio all'influencer durante il concerto di Calcutta a Torino. Daniele Rugani, 30 anni a luglio, si era inginocchiato e, molto emozionato, aveva messo l'anello al dito di Michela Persico, 33 anni, che aveva commentato scherzando: "Io che pensavo che voleva fare una foto insieme, e invece..."