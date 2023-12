Daniele Rugani e Michela Persico saranno presto sposi. Lo ha annunciato la giornalista e influencer sul proprio profilo Instagram: "Sì! Ci tocca sopportarci ancora per un po'", ha scritto Persico postando uno scatto in cui la coppia è in posa. I due, abbracciati e sorridenti, mostrano l'anello consegnato dal calciatore alla propria compagna: la proposta di nozze del difensore della Juve è avvenuta inaspettatamente durante il concerto di Calcutta a Torino. Il difensore, durante l'esecuzione del brano "Pesto", si è inginocchiato e ha messo l'anello al dito della sua compagna.

Michela Persico ha poi condiviso un video sui social in cui viene mostrato il momento della proposta di matrimonio ricevuta da Rugani. Il calciatore, emozionatissimo, si è inginocchiato mentre molti dei loro amici riprendevano il momento: quando ha fatto la fatidica domanda entrambi si sono commossi. "Io che pensavo che voleva fare una foto insieme, e invece..." ha commentato scherzando la giornalista sportiva, sorpresa dalla proposta del fidanzato.

Michela Persico e Daniele Rugani, genitori di Tommaso

Foto Instagram @daniruga

Il 18 settembere 2020 Michela Persico e Daniele Rugani sono diventati genitori del loro primo figlio, Tommaso. La coppia, che è insieme dal 2016, aveva dedicato delle toccanti parole al loro primogenito in un post pubblicato su Instagram."Proveremo a insegnarti le cose della vita, ma la verità è che tu ci hai già insegnato cosa conta nella vita. Oggi, il giorno in cui ho imparato il vero significato della parola felicità!", aveva scritto il neopapà. Tommaso era nato in circostanze difficoltose per i genitori. Nel 2020, infatti, la situazione degli ospedali era resa difficile dalla pandemia di Covid: "Ti racconteremo di questi 35 giorni distanti l'uno dall'altro. Ti racconteremo che era la scelta più giusta, ma anche di quanto sia stato difficile. Ma ti racconteremo soprattutto della bellezza di ritrovarci in quest'abbraccio, tutti e tre", aveva scritto il calciatore.