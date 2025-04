Michael Schumacher è diventato nonno: è nata la figlia di Gina

Michael Schumacher è diventato nonno di una bambina. È nata la figlia di Gina Schumacher. "Benvenuta al mondo, Millie. Nata il 29 marzo, i nostri cuori non sono mai stati così colmi d’amore. Ci sentiamo immensamente fortunati ad averti nella nostra vita", ha scritto Gina, pubblicando lo scatto della manina della piccola.

Sposata con Iain Bethke da settembre 2024, Gina Schumacher aveva annunciato a dicembre dello stesso anno di essere in dolce attesa. "Siamo impazienti per l'arrivo della nostra bimba", aveva scritto, rendendo noto che la nascita della figlia era prevista per aprile.

Gina Maria Schumacher è nata nel 1997 dal matrimonio di Michael Schumacher e Corinna Betsch, che nel 1999 sono diventati di nuovo genitori di Mick, anche lui pilota di Formula 1 come il padre.

A gennaio del 2023, in occasione del compleanno del campione, Gina e Mick Schumacher avevano dedicato toccanti parole al papà, che nel 2013 ebbe un grave incidente sugli sci e sulle cui condizioni di salute la famiglia mantiene da sempre massima riservatezza. "Buon compleanno papà. Continua a combattere", erano state le parole di Gina Schumacher, cavallerizza di professione.