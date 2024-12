Gina Schumacher ha annunciato sui social di essere in attesa di una femminuccia che nascerà ad aprile 2025

Michael Schumacher diventerà nonno. Sua figlia Gina è in attesa di una bambina. Ad annunciarlo è stata la stessa Gina Schumacher che sui social ha scritto: "Siamo impazienti per l'arrivo della nostra bimba", rendendo noto anche che la nascita è prevista per aprile 2025.

Sposata con Iain Bethke dallo scorso settembre, Gina Maria Schumacher è nata nel 1997 dal matrimonio di Michael Schumacher e Corinna Betsch, che nel 1999 sono diventati di nuovo genitori di Mick, anche lui pilota di Formula 1 come il padre.

A gennaio del 2023, in occasione del compleanno del campione, Gina e Mick Schumacher avevano dedicato toccanti parole al papà, che nel 2013 ebbe un grave incidente sugli sci e sulle cui condizioni di salute la famiglia mantiene da sempre massima riservatezza. "Buon compleanno papà. Continua a combattere", erano state le parole di Gina Schumacher, cavallerizza di professione.