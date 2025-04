Mew e Matthew si sono lasciati: "Le nostre vite hanno preso strade diverse"

Mew e Matthew si sono lasciati. Ad annunciarlo è stata la cantante, ex allieva di Amici, sui social. "Io e Matthew non stiamo più insieme da un po'. Le nostre vite hanno preso strade completamente diverse e quando ami qualcuno devi anche essere capace di lasciarlo andare", ha scritto Mew nelle storie su Instagram.

Mew e Matthew si erano conosciuti ad Amici23. La cantante, a un certo punto, aveva deciso di abbandonare il talent show per problemi di salute mentale. E anche il cantante aveva scelto di lasciare il programma.

Ospite a Verissimo, Mew aveva spiegato la loro decisione: "Io sono stata già male in passato. Ho avuto periodi bui e me li sono portata dietro negli anni. Una volta entrata nella scuola le emozioni erano forti, non pensavo alle cose brutte. Quando mi sono ambientata, ho iniziato a essere di nuovo triste, anche se il mio percorso era bellissimo. Ho avuto parecchi problemi alimentari che ho anche adesso. Non avevo mai fame, non avevo mai voglia di mangiare. Sia fisicamente che psicologicamente non era giusto per me restare". Riguardo a Matthew aveva aggiunto: " Anche lui non stava tanto bene lì dentro, forse si sentiva un po' oppresso per il percorso che stava portando avanti, diverso dal mio".

Mew aveva parlato a Verissimo anche della loro storia: "Con Matthew è stato amore a prima vista. Non pensavo di poter trovare una persona così affine a me. Mi ha dato un enorme aiuto e oggi è una persona di cui non posso fare a meno. Sono molto innamorata di lui. Andiamo a vivere insieme".