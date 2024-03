Mew, la storia d'amore con Matthew: "Andiamo a vivere insieme"

Mew parla a Verissimo della sua storia d'amore con il cantante Matthew, conosciuto nella scuola di Amici, che hanno abbandonato insieme.

"Con Matthew è stato un amore a prima vista. Non pensavo di poter trovare una persona così affine a me. Mi ha dato un enorme aiuto e oggi è una persona di cui non posso fare a meno", afferma la cantante.

Per quanto riguarda la decisione di lasciare Amici: "È stata una scelta sofferta per entrambi. Anche lui non stava tanto bene lì dentro, forse si sentiva un po' oppresso per il percorso che stava portando avanti, diverso dal mio".

Se da un lato Mew è stata dispiaciuta che Matthew abbia abbandonato la scuola, come lei, dall'altro lato è stata felice di averlo accanto in un momento così delicato come quello che sta affrontando: "Sono contenta di aver ricominciato la mia vita accanto a lui".

Per quanto riguarda il loro futuro insieme, Mew rivela: "Sono molto innamorata di lui. Andiamo a vivere insieme".