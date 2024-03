Mew, l'intervista in 100 secondi

Mew si racconta a Verissimo, dall'esperienza ad Amici alla scelta che l'ha spinta a lasciare il talent di Maria De Filippi, fino alla relazione con Matthew, conosciuto proprio nella scuola.. "Da quando sono uscita dalla scuola di Amici ho cercato di ritrovarmi un po' e piano piano ci sto riuscendo", esordisce la giovane cantante, spiegando l'importanza di ritornare dalla sua famiglia, alla quale è molto legata. Quindi ha proseguito: "Sapevo che impegnandomi avrei potuto fare delle belle cose. Purtroppo anche nei momenti più belli succedono delle cose che ti bloccano e in quel momento ho dovuto ascoltare me stessa e quello che sentivo dentro". Mew ha quindi spiegato come il suo malessere non sia nato nella scuola: "Sono già stata male e ho avuto dei periodi molto bui in passato che, volendo o non volendo, mi sono portata dietro negli anni". La cantante ha quindi rivelato di aver vissuto un malessere che nella scuola di Amici non le permetteva di mangiare: "Ho avuto parecchi problemi alimentari, che mi porto dietro anche adesso, e lì purtroppo non avevo mai fame, non avevo mai voglia. Non stavo vivendo un bel momento e sia fisicamente che mentalmente continuare non era la cosa giusta per me". L'attenzione si sposta dunque sul rapporto con Matthew, conosciuto proprio durante il percorso ad Amici. "Non pensavo di poter trovare una persona così affine a me. E in lui ho trovato tutto quello che mi mancava, mi ha dato un enorme aiuto e oggi è una persona della quale non potrei fare a meno", confessa la cantante nell'intervista a Verissimo, in onda durante la puntata di sabato 16 marzo. Per quanto riguarda la decisione di lasciare Amici: "È stata una scelta sofferta per entrambi. Anche lui non stava tanto bene lì dentro, forse si sentiva un po' oppresso per il percorso che stava portando avanti, diverso dal mio". E guardando al futuro, Mew rivela: "Sono molto contenta di aver ricominciato la mia vita insieme a lui e di come stanno andando le cose. Adesso andiamo a vivere insieme".