Giulia Salemi: “Dopo il parto ho ricevuto commenti tristi e fuori luogo”

L'influencer parla in un'intervista della maternità: "Ho scelto di non spiattellare la nascita di mio figlio sui social con il video in sala parto. Volevo vivermi il momento, ma poi sono stata criticata lo stesso"

Giulia Salemi parla in un'intervista della maternità e delle critiche ricevute per la modalità con cui ha annunciato, insieme a Pierpaolo Pretelli, la nascita del figlio Kian.

"Quando è nato mio figlio ho ricevuto una critica che mi ha dato molto fastidio", ammette Giulia Salemi, 32 anni, a TgCom24. L'influencer spiega: "Ho scelto di non spiattellare la nascita sui social con il video in sala parto. Volevo vivere il momento interamente tra me, Pierpaolo e Kian. Dopo una settimana in cui mi sono ripresa dal cesareo, che è stato difficilissimo (ma io odio vittimizzarmi quindi ho vissuto il mio dolore nel privato), faccio una foto semplice con un pigiama classico e Pier casualmente ne aveva uno uguale. Mi sono truccata un minimo, e ho scritto nel post solo: 'Benvenuto Kian'. Sono arrivate critiche sulla finzione, il trucco, il pigiama coordinato. Se fai live posting, speculi. Se aspetti per goderti un attimo il bambino, criticano lo stesso. Ho trovato i commenti tristi e fuori luogo".

Giulia Salemi ha scelto di non mostrare eccessivamente il figlio sui social e di nascondere il suo volto nei post: "Dal momento in cui condividi poco, la gente ha poco modo di parlare. Io ho scelto proprio di mantenere il più possibile privata la mia vita da madre per non permettere a nessuno di intromettersi nella mia genitorialità. Io e Pier rendiamo conto l'uno all'altro delle nostre scelte, ma non al mondo esterno. Talvolta leggo anche io critiche sui social, ma questo succede quando esponi i figli e racconti la tua giornata"

Parlando della maternità in generale, Giulia Salemi dice: "Sono diventata mamma nel momento in cui ho desiderato di farlo. Ho sentito di avere una maturità sufficiente nel mio essere un'eterna Peter Pan. Avevo già messo in conto come sarebbero cambiate le priorità e che mio figlio sarebbe diventato una priorità assoluta, e per una persona che ha messo sempre sé stessa al primo posto richiede un cambiamento, in un certo senso un sacrificio. Ma mi ero ripromessa anche di non annullare me stessa e la mia carriera. Volevo fare un figlio quando sarei riuscita a dedicargli sufficiente tempo, amore, non trasmettergli i miei complessi e garantire uno stile di vita dignitoso. E ovviamente avere il partner giusto, un bravo papà".

Se per Giulia Salemi Kian è il primo figlio, per Pierpaolo Pretelli è una seconda paternità. Lo showman, 34 anni, è infatti già papà di Leonardo, avuto dalla precedente relazione con Ariadna Romero. A questo proposito, l'influencer nell'intervista dice: "Leonardo è felicissimo, abbiamo fatto una video chiamata e lui saltava di gioia. È una grande sofferenza per Pierpaolo perché Ariadna (Romero, ndr) ha deciso di vivere a Miami, ed essendo Pierpaolo un grande padre, generoso e rispettoso, ha permesso questa scelta. Di solito andavamo a Capodanno e a Pasqua ma ovviamente quest'anno non siamo potuti andare perché è nato il bambino e ora Kian è troppo piccolo. Aspettiamo Leonardo a braccia aperte sperando che venga come l'anno scorso un mesetto d'estate. Non vedo l'ora che i due fratelli si possano conoscere. Io e Pier amiamo molto i bambini, io ho anche una sorellina di 7 anni. I bimbi mi rendono molto felice, creano quel clima di leggerezza e di allegria, vorrei riempirne la casa".

Riguardo all'eventualità di un secondo figlio, l'influencer dice: "Per adesso no. Però sarebbe bello. I bambini portano quella spensieratezza che noi adulti purtroppo perdiamo".