Giulia Salemi racconta il parto: "Ho scelto il cesareo"

Giulia Salemi racconta a Verissimo il parto del figlio Kian, nato a gennaio del 2025. "Volevo partorire con il parto naturale, ma una settimana prima della data presunta - che era il 14 gennaio - la ginecologa mi ha detto che ero ancora lontana dal parto e che Kian pesava già 4 chili", spiega l'influencer, 31 anni.

La stessa Giulia Salemi al momento della nascita pesava 5 chili: "Reduce dai racconti di mia mamma - a cui non avevano fatto il cesareo e che ha avuto tante conseguenze in seguito anche pericolose -, ho deciso di optare per il parto cesareo". Ricordando il momento del parto: "Il cesareo sul momento è meno doloroso, ma il post è stato tostissimo. Ero a pezzi, è stato difficile, non riuscivo ad alzarmi, ma il piccolino mi dava la forza". Oggi Giulia Salemi sta allattando il piccolino: "Ho fatto questa scelta e sono felice".