Giulia Pauselli alla console con il figlio (in braccio a Francesca Tocca)

Giulia Pauselli condivide sui social uno scatto di lei in console con a fianco il figlio Romeo in braccio alla collega Francesca Tocca

Giulia Pauselli pubblica sulle sue storie Instagram una fotografia che la ritrae in uno dei suoi ultimi dj set. Nello scatto la si vede in console con a fianco due persone speciali: il figlio Romeo e la collega Francesca Tocca che tiene in braccio il piccolo. La tenera storia è stata ripubblicata sui social anche da Francesca Tocca, che ha commentato la foto aggiungendo tre cuori rossi.

Ospite a Verissimo lo scorso dicembre, Giulia Pauselli aveva rivelato il suo desiderio di prendersi una pausa dalla danza: "Ho deciso di prendere un anno sabbatico, è stata una decisione molto sofferta perché ho investito tutta la mia vita sul ballo". L'ex allieva di Amici aveva raccontato anche la sua intenzione di lavorare nella musica: "Sto studiando per diventare una dj, mi piacerebbe, spero dall'anno prossimo di iniziare".

Giulia Pauselli e Marcello Sacchetta, l'amore per il figlio Romeo

A Verissimo, Giulia Pauselli e Marcello Sacchetta avevano presentato il figlio Romeo, nato ad agosto del 2022. "Nostro figlio è la cosa più bella del mondo. Cerchiamo di trasmettergli le cose buone che abbiamo, nel nostro caso cerchiamo di trasmettergli la sensibilità che è importante nella nostra società", aveva affermato la ballerina.