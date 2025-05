Sabato 3 e domenica 4 maggio, alle ore 16.30, nuovo weekend in compagnia di Verissimo, condotto da Silvia Toffanin.

Sabato, alle ore 16.30:

A Verissimo Veronica Gentili, al debutto alla conduzione della prossima edizione de L’Isola dei Famosi, in onda da mercoledì 7 maggio, e Pierpaolo Pretelli che sarà il nuovo inviato dall’Honduras.

In studio anche Antonella Mosetti, pronta a partire per L’Isola dei Famosi, in veste di naufraga.

E ancora, saranno ospiti: lo chef stellato Giorgio Locatelli, una signora della tv Mariolina Cannuli e la cantante Emma Muscat, in dolce attesa.

Infine, prima intervista di coppia per Briga e la moglie Arianna.

Domenica, alle ore 16.30:

A Verissimo, tutte le emozioni di Simona Ventura, che sta per iniziare una nuova avventura televisiva come opinionista della nuova edizione de L’Isola dei Famosi.

In studio, il ritorno in tv di Cristina Plevani, pronta a rimettersi in gioco nel ruolo di concorrente nel reality di Canale 5.

Per un omaggio e un ricordo del grande Alain Delon, scomparso lo scorso 18 agosto, sarà a Verissimo sua figlia Anouchka.

Per ricordare, invece, Giulia Tramontano, uccisa a soli 29 anni e al settimo mese di gravidanza dal suo compagno, sarà ospite sua sorella Chiara.

Infine, Annalisa Minetti parlerà per la prima volta del periodo complicato che sta vivendo.