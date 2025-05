Met Gala 2025, i look delle star sul red carpet

Il 5 maggio al Metropolitan Museum di New York si è tenuto il Met Gala 2025. La serata è stata organizzata per celebrare la nuova mostra del Costume Institute Superfine: Tailoring Black Style.

Il tema e il dress code di questa edizione è stato Tailored For You. Le star della moda, del cinema e della musica hanno sfilato con abiti che richiamavano lo stile sartoriale, personalizzato in base alla propria personalità.

Rihanna ha scelto questo evento per svelare al mondo la sua terza gravidanza, sfilando con il pancione. Primo tappetto rosso di coppia per Dua Lipa e il fidanzato, l'attore Callum Turner. Nel video qui in alto alcuni dei look più belli e discussi di questa edizione del Met Gala 2025.