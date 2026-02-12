Melissa Satta

Una super mamma che ha condiviso con tutti noi i capitoli più intensi della sua vita. Sabato 14 febbraio torna a Verissimo Melissa Satta.

Nata a Boston il 7 febbraio 1986 da genitori italiani, Melissa Satta inizia il suo percorso nel mondo dello spettacolo come modella a 16 anni. Il suo esordio in televisione avviene nel 2005, accanto a Teo Mammucari nel programma di Canale 5 Mio fratello è pakistano. Nello stesso anno, Melissa Satta calca il palco di Striscia la Notizia nel ruolo di Velina, insieme a Thais Wiggers.

Nel 2006 decide di cimentarsi come attrice e ottiene un ruolo nella fiction Mediaset Il giudice Mastrangelo 2. Terminata l'esperienza come Velina, Melissa Satta viene scelta per affiancare nuovamente Teo Mammucari nella conduzione del game show Primo e ultimo, in onda su Italia 1.

Melissa Satta è mamma di Maddox, nato nel 2014 dal matrimonio con Kevin-Prince Boateng, terminato nel 2020. Oggi Melissa Satta è legata sentimentalmente all'imprenditore Carlo Gussalli Beretta. Il 7 febbraio la showgirl ha compiuto 40 anni, un traguardo che ha festeggiato con gli amici e il compagno.