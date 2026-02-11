Melissa Satta condivide su Instagram alcune foto della festa per i suo 40 anni compiuti il 7 febbraio. Negli scatti, al fianco della showgirl, il compagno Carlo Gussalli Beretta, 28 anni. "Un giorno molto speciale", è la didascalia che accompagna il carosello pubblicato sui social. Tra le amiche di Melissa Satta invitate alla festa anche Thais Wiggers, Juliana Moreira e Marica Pellegrinelli.
Ospite a Verissimo, Melissa Satta aveva parlato della sua storia d'amore con Carlo Gussalli Beretta, con cui ha ufficializzato la relazione a giugno 2024.
"Sono molto serena, sto bene, sono molto felice. Ringrazio la persona che mi sta a fianco. È tutto molto bello e mi auguro che sia così per tanto tempo", aveva detto la showgirl. Parlando della loro relazione, aveva aggiunto: "Oggi riesco a essere più riservata, ma allo stesso tempo mi piace anche condividere alcuni momenti. Non mi voglio nascondere, non sto facendo niente di male".