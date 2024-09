Melisa Asli Pamuk, l'intervista in 100 secondi

Dalla prima gravidanza alla storia d'amore con il marito: i momenti salienti dell'intervista a Verissimo dell'attrice turca, nota per il ruolo di Asu in Endless Love

Dalle emozioni della prima gravidanza alla storia d'amore con il marito: Melisa Asli Pamuk si è raccontata a Verissimo.

"Con mio marito Yusuf Yazıcı stiamo insieme da più di un anno e siamo molto felici", ha dichiarato l'attrice turca, nota per il ruolo di Asu in Endless Love.

Melisa Asli Pamuk e Yusuf Yazıcı si sono sposati lo scorso maggio a Parigi: "Sognavamo un matrimonio molto semplice, con i parenti stretti e gli amici intimi ed è stato così. Abbiamo fatto una cena con circa 30 invitati. È stata una festa bellissima".

La coppia è in attesa di un bambino: "Non vediamo l'ora di diventare genitori. Io credo che mi fermerò un po' con il lavoro per godermi la maternità. Voglio essere una mamma molto presente con mio figlio, soprattutto all'inizio".