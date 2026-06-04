Lilibet Diana compie cinque anni e sui social arriva la dedica di mamma Meghan Markle . "La bambina dei nostri sogni. Buon quinto compleanno, Lili", scrive Meghan, pubblicando sui social due scatti inediti: uno insieme al marito Harry e l'altro della bimba da sola. Meghan Markle aveva condiviso due foto inedite anche in occasione del settimo compleanno del primo figlio Archie, in una compariva anche la sorellina Lilibet Diana.

Lilibet Diana Mountbatten-Windsor è nata il 4 giugno 2021 in California, dove i suoi genitori si sono trasferiti dopo aver rinunciato alla loro funzione di membri attivi della royal family, lasciando il Regno Unito. Quinta nipote del re Carlo III, Lilibet Diana è settima nella linea di successione al trono britannico, dopo suo zio William, i suoi tre cugini George, Charlotte e Louis, suo padre - duca di Sussex - e suo fratello maggiore Archie, nato nel 2019.