Mauro Coruzzi ha avuto un secondo ictus: "Sono rimasto per ore a terra, senza potermi muovere"

Mauro Coruzzi, 69 anni, conosciuto come Platinette, racconta in un’intervista al settimanale DiPiù di aver avuto un secondo ictus nel febbraio 2025, due anni dopo quello grave che lo aveva colpito nel marzo 2023.

A riportarlo è il Corriere della Sera: "Sono caduto, ho sbattuto la testa, ma non ho perso conoscenza. Per ore sono rimasto per terra, senza potermi muovere", dichiara Coruzzi, spiegando di aver perso completamente l’uso delle gambe in quel momento: "Le mie gambe non hanno retto, è stato come se non le avessi più. Sono caduto, ho sbattuto la testa, ma non ho perso conoscenza. Sono rimasto lì per terra, senza potermi muovere, certamente ore".

A salvarlo sarebbe stata la colf, che avrebbe trovato Mauro disteso a terra e avrebbe immediatamente chiamato i soccorsi: "Se non ci fosse stata lei, forse, oggi non sarei qui", ammette il conduttore.

Questo secondo episodio ha avuto effetti diversi dal primo: "Con il primo ictus non riuscivo più a parlare, questa volta non riuscivo più a muovermi, però ero cosciente. Ricordo l’intervento dei medici, la corsa in ambulanza, l’arrivo in ospedale".

Platinette in riabilitazione dopo l'ictus

Oggi Mauro Coruzzi prosegue il suo percorso di riabilitazione, tra fisioterapia e logopedia: "Prendo ancora parecchi farmaci. Non mi sono ancora ripreso del tutto, ma continuo a fare progressi e sono sicuro che, piano piano, tornerò come prima".

Già nel 2023, dopo il primo ictus ischemico, aveva documentato sui social i suoi progressi. In un video pubblicato su Instagram dall’ospedale Niguarda di Milano, Coruzzi aveva parlato per la prima volta dopo l’accaduto, ringraziando chi gli era stato vicino: "Buongiorno, mi scuso se parlo con difficoltà ma non è proprio semplice. Volevo ringraziare tutti coloro che mi hanno inviato messaggi, e che si sono fatti sentire, nonostante io non riuscissi a parlare. Volevo dirvi grazie. E come Greta Garbo nei film, anche io, dopo il muto, adesso parlo. Grazie molte".

A corredo del video, aveva scritto: "Chiedo scusa se parlo a fatica ma dopo solo venti giorni dall'ictus questo risultato è già un miracolo".

Il suo post aveva ricevuto centinaia di commenti, tra cui quelli di Patrizia Rossetti e Valeria Graci (“Forza Mauro!”), mentre Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro avevano lasciato dei cuori.

Durante il recupero, Coruzzi aveva condiviso immagini e video delle sedute riabilitative. In un filmato, mentre seguiva con la mano una linea tracciata su un foglio, scriveva: "Esercizi a mano libera per il recupero della presa. Si segue una traccia disegnata cercando di non staccare mai la mano dal foglio. Ci vuole pazienza".

In un altro post, pubblicato qualche settimana dopo l’ictus, appariva in piedi per la prima volta nella sua stanza d’ospedale: "In piedi e da solo per la prima volta dopo quindici giorni. Viva la vita".