Mattia Zenzola e Benedetta Vari, l'intervista in 100 secondi

Mattia Zenzola e Benedetta Vari hanno ufficializzato a Verissimo la loro storia d'amore. A proposito dell'inizio della loro relazione, la ballerina, 24 anni, ha rivelato: "È stata una cosa naturale, anche prima di ballare insieme, io vedevo che lui era super introverso, stava molto sulle sue e io sono una persona molto estroversa e volevo capire perché questo ragazzo non si apriva, non parlava. E quindi giorno dopo giorno è nato questo rapporto che poi si è praticamente trasformato in una migliore amicizia. Ci frequentavamo, ci vivevamo e giorno dopo giorno stavamo bene. A un certo punto si è scoperto questo rapporto che non era più un'amicizia, ma era insomma una storia".

Il ballerino, 21 anni, ha parlato anche del difficile momento che sta vivendo a causa della malattia del papà: "Ho paura. Mi sento troppo piccolo per vivere senza di lui".

Nel video sopra, i momenti salienti dell'intervista di Mattia Zenzola e Benedetta Vari a Verissimo.