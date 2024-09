Dopo il racconto di Siria Pingo, anche Matteo Vitali confida a Silvia Toffanin un passato difficile nello studio di Verissimo.

"Fa molto male rivedere quello che ho passato. Porti dentro una ferita che non si ricuce più. Io mi sentivo una persona morta, non avevo felicità", inizia Matteo che ha parlato per la prima volta del suo passato nel corso della sua esperienza a Temptation Island.

Il bullismo alla scuola elementare ha rappresentato una profonda ferita per Matteo Vitali: "Mi è accaduto alle elementari. Mi accompagnava sempre mamma e mi chiedevano papà non c’è?. Io non sapevo cosa dire. Io non sapevo chi era mio papà. C’era un gruppo di ragazzini che hanno cominciato a trattarmi come se fossi figlio di nessuno e mi prendevano in giro. Le maestre non mi credevano. Io ho iniziato a isolarmi e stare da solo".

"Io non ho mai detto niente a mia madre. Riuscire a dirlo è già un grosso passo per me", aggiunge Matteo.

Siria spiega che il compagno non le ha mai raccontato nulla prima della loro partecipazione a Temptation Island: "Lui non mi ha mai detto niente. Io ho sempre pensato che la sua sofferenza fosse dovuta all'essere cresciuto senza papà".