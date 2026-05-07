Matteo Gabbia è diventato papà. Il difensore del Milan, 26 anni, ha annunciato sui social la nascita della prima figlia, avuta con la moglie Federica Ruggieri, 26 anni. "L’amore della nostra vita", ha scritto Matteo Gabbia, pubblicando il primo scatto della piccola Vittoria, nata il 6 maggio.

Nato a Busto Arsizio il 21 ottobre 1999, Matteo Gabbia ha coltivato la passione per il calcio fin da piccolo. Cresciuto nel settore giovanile del Milan, ha esordito in prima squadra il 24 agosto 2017. Matteo Gabbia è legato a Federica Ruggieri da anni e il 25 giugno 2025 si sono sposati in Toscana. A dicembre del 2025, la coppia ha annunciato di essere in attesa del primo figlio: "Colpo di scena: presto mamma e papà".