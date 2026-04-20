Matteo Branciamore e Marta Filippi, l'intervista in 100 secondi

Matteo Branciamore e Marta Filippi hanno raccontato a Verissimo la loro storia d'amore. Coppia nella vita e sul set, hanno rivelato di aver tenuta nascosta la loro relazione durante i provini di Marta per I Cesaroni - Il ritorno, dove l'attrice interpreta Virginia, mentre Matteo è tornato a vestire i panni di Marco Cesaroni.

"Prima di fare il provino avevo paura. Mi chiedevo: 'E se finiamo per detestarci lavorando insieme?'", ha rivelato l'attrice, 32 anni. La loro storia d'amore è nata due anni fa ed è stata Marta Filippi a fare il primo passo.

Alla domanda se in futuro vorrebbero diventare genitori, Matteo Branciamore e Marta Filippi hanno risposto: "Sarebbe divertente". E l'attore, 44 anni, ha aggiunto: "Ho un problema con la mia età, nel senso che mi sento molto più giovane di quello che sono. Ad un certo punto sì, arriverà quel momento".



Nel video sopra, i momenti salienti dell'intervista a Verissimo di Matteo Branciamore e Marta Filippi.