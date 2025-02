Matilde Zarcone: "Io e Valerio Staffelli siamo pronti a diventare nonni"

Matilde Zarcone, ospite a Verissimo insieme alla figlia Rebecca Staffelli, ammette di essere pronta a diventare nonna: "Sarei contenta. Io e Valerio (Staffelli) siamo pronti a diventare nonni". Rebecca Staffelli, 26 anni, è legata da quasi sette anni ad Alessandro Basile, 41 anni, con cui presto convolerà a nozze. "Era tutto pronto per il matrimonio nel 2020, ma hanno dovuto rimandare a causa del Covid. Poi hanno deciso di cercare casa, quando l'hanno trovata volevano sposarsi lo stesso l'estate scorsa, ma hanno rimandato per la ristrutturazione", spiega mamma Matilde. Per quanto riguarda la storia con Alessandro, Rebecca dice: "Stiamo finendo i lavori in casa nuova. Abbiamo superato anche la ristrutturazione di casa, credo sia più impegnativo del matrimonio".