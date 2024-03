Rebecca Staffelli festeggia sei anni d'amore con Alessandro Basile

Instagram @rebecca_staffelli

Rebecca Staffelli festeggia il sesto anniversario della storia d'amore con Alessandro Basile, e condivide sui social una romantica dedica al compagno.

"Sei anni di noi. Sei anni di rispetto, complicità e sacrifici. Sei anni di gioie e dolori e di sogni realizzati insieme. Sei anni con te solo volati… auguri amore mio!", ha scritto l'opinionista social del Grande Fratello, aggiungendo un cuore allo scatto di un bacio con il compagno davanti al Colosseo.

Alessandro Basile, che presto convolerà a nozze con Rebecca Staffelli, ha commentato con due cuori e le parole dell'ultima hit dei The Kolors: "Un ragazzo incontra una ragazza".

Rebecca Staffelli e la proposta di matrimonio ad Alessandro Basile

Rebecca Staffelli, 26 anni a maggio, di recente aveva condiviso sui social la sua romantica proposta di matrimonio ad Alessandro Basile, 40, dall'organizzazione al momento della consegnato dell'anello, avvenuta in riva al mare.

"Ha detto sì! Tre anni dopo il mio sì,ora toccava a me", aveva scritto Rebecca a corredo di un video in cui consegnava in riva al mare l'anello all'imprenditore di 40 anni, che aveva commentato con un "Ti amo".

Rebecca Staffelli a Verissimo: "Alessandro è il mio tutto"

Ospite a Verissimo, Rebecca Staffelli aveva parlato della sua storia d'amore con Alessandro Basile.

"Alessandro è il mio compagno di vita, il mio manager, il mio braccio destro, il mio migliore amico... lui è il mio tutto e un dono speciale speciale. In questi sei anni mi è stato vicino anche in alcuni momenti difficili", aveva detto a Silvia Toffanin.

La proposta di matrimonio di Alessandro Basile era arrivata nel 2020: "È stata stupenda, eravamo io e lui a casa da soli, a un certo punto mi ha bendata con un calzino e ha iniziato a leggermi una lettera. Io allora ho iniziato a piangere, anche se non avevo ancora capito, poi quando ha tolto la benda ho capito e mi ha chiesto di sposarlo".

La coppia stava organizzando il matrimonio, che però era stato rimandato a causa della pandemia Covid: "Aver dovuto rimandare le nozze è stato pesante. Adesso siamo d'accordo che quando sarà il momento di sposarci organizzeremo tutto in un mese, un anno è troppo lungo", aveva spiegato Rebecca Staffelli.