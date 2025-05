Matilde Lorenzi, il ricordo dei genitori: "Saremo per sempre orgogliosi di lei"

Dopo il toccante ricordo della sorella Lucrezia, anche i genitori di Matilde Lorenzi, la sciatrice scomparsa a 19 anni, hanno voluto ricordare la figlia.

"Matilde è stata la bambina che tutti i genitori vorrebbero. Un sogno. Ha dimostrato la sua determinazione fin da piccola", ricorda papà Adolfo. E mamma Elena aggiunge: "Era dolcissima, caparbia, otteneva quello che voleva. È stata una benedizione".

Matilde era la più piccola di quattro fratelli, tra cui Lucrezia, ospite a Verissimo. Papà Adolfo racconta: "In modo scherzoso mi diceva: 'Quando sarai anziano sarò io ad accompagnarti a fare la spesa'". Alla domanda cosa direbbero a Matilde se potessero averla ancora accanto, mamma Elena risponde in lacrime: "La abbraccerei fortissimo. Siccome lei era molto più alta di me, mi sentivo coccolata e protetta nel suo abbraccio. E le direi che sono sempre stata orgogliosa di lei e lo sarò per sempre. Le direi che come figlia è stata un esempio per noi". Il papà aggiunge commosso: "Le direi che è una grande e che siamo orgogliosi di lei. Non poteva esserci dono migliore di averla avuta con noi".