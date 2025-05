Lucrezia Lorenzi: "Sono sicura che mia sorella Matilde ce l'ha messa tutta per sopravvivere"

Lucrezia Lorenzi ricorda a Verissimo la sorella Matilde, la giovane promessa dello sci azzurro, scomparsa a 19 anni a causa di una drammatica caduta in allenamento.

"Il nostro sogno era gareggiare insieme", racconta Lucrezia Lorenzi, anche lei sciatrice, e sorella maggiore di Matilde. "Avevamo sei anni di differenza. Quando mamma era incinta, i miei genitori non avevano voluto sapere il sesso del figlio che aspettavano fino alla fine. Avendo due fratelli maschi, speravo fosse una femminuccia. Quando ci hanno fatto sapere che era nata Matilde, ero felicissima. Era la sorella che ho sempre sognato", dice Lucrezia Lorenzi, 27 anni.

Lucrezia ricorda il giorno dell'incidente di Matilde: "Era mattina. Era tutto strano. Ho il ricordo di una giornata confusa. Ho ricevuto la telefonata del suo allenatore che diceva che Matilde era caduta e che l'elicottero la stava portando in ospedale. Ho sentito dentro di me che fosse qualcosa di grave e mi sono messa subito in macchina. Ho chiamato papà dalla macchina, ma non ho avuto il coraggio di chiamare la mamma".

La stessa sera, la famiglia di Matilde Lorenzi ha ricevuto la tragica notizia. "Mamma e papà mi hanno raggiunta in ospedale insieme al fidanzato di Matilde. Poi la sera purtroppo...", afferma Lucrezia, senza riuscire a finire la frase. E aggiunge: "Sono sicura che ce l'ha messa tutta per sopravvivere, da combattente come lei. Lassù qualcuno la voleva così tanto che ha dovuto lasciare noi".