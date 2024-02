Massimo Stano è papà per la seconda volta: "È nato Liam!"

Il marciatore e campione olimpico annuncia sui social la nascita del secondo figlio con la moglie Fatima Lotfi: "Grazie per questo splendido regalo"

Massimo Stano e la moglie Fatima Lofti (foto di Alfred Suelo)

Massimo Stano è di nuovo papà. Il marciatore - che ha conquistato l'oro alle Olimpiadi di Tokyo 2020 nella Marcia 20 chilometri - ha annunciato sui social la nascita del secondo figlio con Fatima Lotfi.

"È nato Liam! #amore #famiglia”, ha scritto il campione di quasi 32 anni, aggiungendo un cuore a corredo di un dolcissimo scatto della sua mano stretta a quella della moglie e del loro secondogenito, con in sottofondo le note del brano Meraviglioso amore mio di Arisa.

Massimo Stano ha poi dedicato tenere parole alla moglie: "Grazie per questo splendido regalo", ha scritto nelle sue storie su Instagram il marciatore azzurro delle Fiamme Oro, che è convolato a nozze con Fatima Lofti a settembre del 2016, per poi accogliere la prima figlia prima figlia Sophie a febbraio del 2021, cinque mesi prima della sua vittoria alle Olimpiadi di Tokyo.

Massimo Stano e l'amore per la sua famiglia

Massimo Stano con la moglie Fatima Lofti e la figlia Sophie

"Dedico questa medaglia a mia figlia Sophie e a mia moglie Fatima che mi supporta e mi sopporta", aveva detto in quell'occasione il campione olimpico, che per l'amore della moglie si è convertito anche all'Islam.

"Non ci credo, ancora tremo, è un sogno", aveva scritto sui social Fatima, ex mezzofondista, esultando per la vittoria del marito, che a giugno parteciperà ai Campionati Europei di Atletica di Roma.

"Roma 2024 per me è ancora più importante, perché l’Europeo è l’unico titolo che mi manca", aveva raccontato lo scorso novembre Massimo Stano in un video sui social.