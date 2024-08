Martina Stella, le foto al mare con i figli Ginevra e Leonardo

Vacanze in famiglia per Martina Stella. L'attrice, 39 anni, si sta godendo dei giorni al mare insieme ai figli Ginevra, di 11 anni, e Leonardo, di 2 anni. Martina Stella ha pubblicato gli scatti sui social: tra cui una foto in cui Ginevra mostra la sua acconciatura con le treccine.

Martina Stella è diventata mamma per la prima volta nel 2012 con la nascita di Ginevra, avuta dalla relazione con Gabriele Gregorini. Nel 2021 è diventata mamma bis con l'arrivo di Leonardo, nato dalla relazione con Andrea Manfredonia, terminata nel 2023.

Ospite a Verissimo, Martina Stella aveva parlato dell'amore per i suoi figli. "Ho sempre sognato di diventare mamma. I figli ti danno la grande possibilità di metterti in discussione e di migliorarti come essere umano", aveva detto l'attrice.