Martina Giovannini e Kumo, lo scatto dopo Amici

Instagram @martina.giovanninii e @kum.oooo

Martina e Kumo, ex concorrenti di Amici che hanno stretto un rapporto speciale nel talent show, si sono rivisti dopo la loro uscita dal programma di Canale 5.

La cantante e il ballerino hanno condiviso nelle loro storie su Instagram uno scatto accompagnato da un cuore in cui sono stretti l'uno a fianco dell'altra, e Tiziano Coiro, questo il vero nome del ballerino, nell'immagine manda un bacio a Martina Giovannini.

Martina Giovannini a Verissimo: "Io Kumo abbiamo legato tantissimo ad Amici"

Martina, ospite l'11 maggio a Verissimo, aveva parlato dell'amicizia speciale con Kumo.

"Kumo l'ho risentito subito dopo la mia uscita da Amici, ma ho sentito un po' tutti gli altri miei compagni usciti dal programma. Lui è proprio un amico, c'è stato sempre per me nei momenti di bisogno. Abbiamo legato tantissimo da gennaio in poi. Se poteva diventare un fidanzato? Non credo, la nostra è una bella amicizia, ci siamo trovati molto a livello caratteriale", aveva raccontato la cantante.

Mentre Kumo, ospite a Verissimo, parlando del rapporto con Martina, aveva detto: "A Martina voglio bene. Per quanto riguarda l'amore posso dire che sono entrato ad Amici da fidanzato e mi sono lasciato per problemi di coppia. Al momento non sto cercando nulla, in casetta ho cercato solo amicizia. Adesso mi auguro di vivere di danza e fare molte esperienze".