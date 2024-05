Dall'amore per la famiglia a quello per la musica fino alle emozioni e le insicurezze manifestate ad Amici, a Verissimo la storia della cantante

Martina Giovannini si racconta sabato 11 maggio a Verissimo. La cantante, che ad Amici ha conquistato il pubblico con la sua voce, ripercorre con Silvia Toffanin i momenti più intensi vissuti nel talent show, che ha dovuto abbandonare il 4 maggio, e quelli più emozionanti della sua vita.

Martina e l'eliminazione da Amici

Martina, che durante la fase serale di Amici faceva parte della squadra capitanata dalla sua insegnante Anna Pettinelli e da Raimondo Todaro, nel corso della settima puntata serale del talent show di Canale 5 - dopo aver dato prova del suo talento, cimentandosi in alcune hit internazionali e in un guanto di sfida contro la cantante Sarah - era stata designata tra i candidati all'eliminazione insieme al ballerino Dustin e al cantante Mida.

La giuria composta da Cristiano Malgioglio, Michele Bravi e Giuseppe Giofrè, dopo aver salvato Dustin, aveva mandato al ballottaggio finale Martina contro Mida. I due cantanti avevano poi ricevuto il verdetto in casetta da Maria De Filippi, e Martina si era lasciata andare a un pianto liberatorio, riuscendo solo a dire: "Grazie di tutto".

La cantante aveva poi ricevuto una proposta lavorativa dal regista e coreografo Luciano Cannito, che in un videomessaggio le aveva detto: "Ho notato che hai un talento speciale, una voce unica che arriva al cuore delle persone, e per questo vorrei offrirti un contratto per la prossima stagione del musical Fame - Saranno Famosi, che sarà rappresentato nei più grandi teatri italiani. Mi farà piacere contribuire a costruire la tua carriera, che sarà straordinaria".

Le parole di Martina dopo l'uscita da Amici

Martina aveva poi condiviso le sue emozioni con WittyTv: "Sono soddisfatta del percorso che ho fatto, anche se una parte di me avrebbe voluto che questa avventura non finisse mai. Mi mancheranno gli altri ragazzi, i vocal coach, i professionisti e il resto dello staff del programma; ognuno di loro mi ha dato qualcosa di diverso".

"Ora penso di essere più sicura sul palco e credo di essere migliorata nell'interpretazione, specie dei brani in italiano. Ad Amici mi sono sbloccata molto e quindi non posso che essere felice", aveva aggiunto Martina, che nel talent show aveva presentato i suoi inediti Da quando ho smesso di amarti e Niente come te.

Instagram @martina.giovanninii

La storia di Martina Giovannini

Martina Giovannini è nata nel 2000 da padre italiano e madre brasiliana e ha un fratello più grande di nome Matteo, che sta studiando cinema.

"Mio padre era sempre al lavoro, si svegliava alle quattro e si caricava di lavoro quindi è stato più assente. Io ho preso la solarità di mamma e la tendenza a piangere di mio papà, anche se mi ricordo quando, nonostante la fatica, mi sorrideva", aveva raccontato la cantante ad Amici a proposito dei genitori.

Martina, appassionata di musica fin da piccola, ha iniziato a prendere lezioni di canto all'età di 9 anni e ha continuato fino ai 20, portando avanti i suoi studi: la cantante, che parla fluentemente italiano, portoghese e inglese, nel 2022 ha completato il corso di studi triennale in Biotecnologie all'Università La Sapienza di Roma.

La sua carriera musicale è iniziata nel 2021, quando ha trionfato al Tour Music Fest, dove ha ottenuto il premio di artista dell'anno.

Il percorso di Martina ad Amici

Martina era entrata ad Amici il 26 novembre del 2023, a programma iniziato, vincendo una sfida contro la cantante Stella e venendo poi seguita dall'insegnante Anna Pettinelli.

Nel corso del programma Martina ha dimostrato il suo talento, la sua tecnica nel canto e la sua versatilità, e ha presentato i suoi inediti Da quando ho smesso di amarti e Niente come te, con i quali ha incantato il pubblico.

La cantante a febbraio aveva ottenuto l'accesso al serale, durante il quale ha continuato ad emozionare i telespettatori con le sue esibizioni, cimentandosi sia in brani del repertorio italiano sia in canzoni del panorama internazionale.

Le insicurezze di Martina ad Amici

Martina ad Amici aveva manifestato anche alcune sue insicurezze: "Sono una persona sorridente, che scherza sempre con tutti, ma questo lato lo tengo sempre più nascosto. Magari non lo do a vedere, ma sono molto insicura. A volte mi faccio annientare dal giudizio delle persone, anche se dico che non me ne importa nulla. Questo mi porta spesso a non credere in me stessa e, per la paura di fallire, mi tiro indietro o neanche ci provo ad affrontare le situazioni", aveva raccontato la cantante, che si trasforma quando è sul palco.

"Quando canto, però, è come se mi trasportassi in un altro mondo in cui mi posso rifugiare: è tutto giusto, tutto a posto, e per questo è la mia valvola di sfogo. Cantando è come se mi stessi liberando di uno stato d'animo che mi logora dentro, e questo è l'unico modo in cui io riesco a farlo. Penso che il canto mi stia aiutando in questo", aveva spiegato Martina.

La cantante, dopo la quinta puntata del serale - durante il quale aveva ricevuto anche alcune critiche da parte della giuria - aveva detto in lacrime: "Mi dicono solo che ho una bella voce. Mi sembra di fare dei passi indietro invece che progredire e sono molto abbattuta per queste critiche. Io, invece, credo di essere migliorata molto".

Martina, che nella scuola aveva stretto un'amicizia speciale con Lil Jolie e Gaia, dopo l'uscita delle ex compagne da Amici, aveva aggiunto: "Sto malissimo, non ce la faccio più. Sono andate via Lil e Gaia, non so nemmeno con chi sfogarmi... sono l'unica in squadra e non so cosa fare. Inoltre, i giudizi mi stanno affossando sempre di più e non riesco a risalire".