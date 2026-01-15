Martina Colombari

Un passato intenso e un presente che illumina la donna forte che è diventata: Martina Colombari sarà ospite sabato 17 gennaio a Verissimo.

Nata a Riccione nel 1975, Martina Colombari raggiunge giovanissima la notorietà vincendo Miss Italia nel 1991. Da lì inizia una carriera solida nel mondo della moda, del cinema e della televisione, dividendosi tra passerelle, programmi televisivi e fiction di successo come Un medico in famiglia e Carabinieri.

Dal 16 giugno 2004 è sposata con l’ex calciatore Alessandro “Billy” Costacurta, con il quale ha avuto un figlio, Achille, nato nello stesso anno. Di recente Achille Costacurta ha ripercorso a Verissimo la sua storia, in cui non sono mancati momenti molto difficili, da cui ha saputo rialzarsi.