Marisol in Sardegna con Petit

Instagram @marisolcastellanos_

Marisol e Petit dopo Amici sono sempre più affiatati. La ballerina, vincitrice della categoria danza del talent show, ha condiviso su Instagram un dolce scatto in Costa Smeralda con il cantante, all'anagrafe Salvatore Moccia.

"Mini mini dump sardo", ha scritto Marisol Castellanos a corredo di una serie di foto, tra le quali un'immagine in cui è rapita dallo sguardo del fidanzato.

Marisol e Petit parlano della loro storia d'amore a Verissimo

Ospiti a Verissimo, Marisol e Petit avevano parlato della loro storia d’amore, nata nel talent show di Canale 5.

"Marisol è il mio primo amore. Prima di entrare ad Amici eravamo in hotel, io però ero un po' timido, non parlavo tanto. Quando siamo entrati in casa, l'ho notata ed è nato tutto", aveva raccontato il cantante .

"Petit mi ha fatta innamorare con la sua simpatia, che è genuina, vera", gli aveva fatto eco la ballerina di origini cubane.

"Appena siamo usciti ci siamo subito organizzati per vederci. All'inizio sarà un po' difficile, ma troveremo gli incastri giusti per stare insieme", aveva aggiunto Petit.