In occasione del battesimo della nipote Anita, primogenita di Gianamedeo Goria, Amedeo Goria ha condiviso sul suo profilo Instagram un dolce scatto che vede tutta la sua famiglia riunita.

Il battesimo si è tenuto domenica 18 maggio a Milano e alla cerimonia erano presenti: Maria Teresa Ruta, Amedeo Goria, nonni di Anita, Guenda Goria con il marito Mirko Gancitano insieme al figlio Noah e i genitori della piccola festeggiata.

"Battesimo di Anita, cuginetta di Noah, figlia di Gianamedeo e Francesca", ha scritto Amedeo Goria nella didascalia del post.

Guenda Goria e Mirko Gancitano presentano Noah a Verissimo

A Verissimo, Guenda Goria e Mirko Gancitano avevano parlato del difficile periodo vissuto insieme al figlio Noah, operato a tre mesi per craniostenosi.

"Mirko è stato straordinario. È un uomo sensibile, tenero, a tratti quasi femminile, ma nel senso bello. È un uomo che sa esprimere le proprie emozioni ed emozionarsi. È stato sempre accanto a me a darmi forza. Nei giorni successivi all'intervento è voluto rimanere sempre insieme a noi. Conoscendo la sua sensibilità, non pensavo potesse essere così forte", aveva raccontato Guenda Goria.

Noah, a soli tre mesi, ha dovuto affrontare un intervento molto lungo e complicato: "All'inizio ho cercato di distrarre Guenda, l'ho portata in giro tra i negozietti del San Raffaele. Dopo qualche ora siamo saliti, pensando che Noah stesse per uscire dalla sala operatoria. Invece ci hanno detto che l'intervento vero e proprio stava per iniziare perché era talmente complesso da richiedere una lunga fase preparatoria. Lì Guenda è crollata. Siamo andati nella camera di Noah, ci siamo messi nel suo lettino, ci siamo abbracciati e ci siamo addormentati. E forse è stato poi il risveglio più bello della nostra vita perché è venuta la dottoressa a dirci che l'intervento era andato bene".

"È allegro, reattivo, curioso. Sta benissimo e siamo felicissimi. È stato fatto un lavoro straordinario su di lui ed è un bambino felice", aveva spiegato Guenda aggiornando sulla stato di salute del figlio.