Maria Grazia Cucinotta risposerà Giulio Violati per il 30esimo anniversario

Maria Grazia Cucinotta risposerà Giulio Violati. L'occasione sarà il 30esimo anniversario di matrimonio che festeggeranno a ottobre del 2025. "Ai 25 volevamo risposarci, era tutto pronto per una cerimonia in casa, mi ero fatta fare un tubino di pizzo da sogno. Poi c’è stato il lockdown. Questa volta non ce la toglierà nessuno", assicura l'attrice, 56 anni, in un'intervista al Corriere della Sera.

Maria Grazia Cucinotta e Giulio Violati si sono sposati il 7 ottobre 1995, dopo un anno e mezzo di relazione. "Ci siamo conosciuti la notte di Capodanno del 1994, a casa di Massimo Santoro. Io e Giulio abbiamo iniziato a parlare e non mi ha fatto una bella impressione, mi sembrava il classico ragazzino un po' viziato. Ho pensato: Eccolo il solito figlio di papà che ci prova con tutte", aveva raccontato l'attrice a Verissimo.

La coppia aveva rinnovato le promesse già per i 25 anni di matrimonio, ma la festa era stata rimandata a causa della pandemia Covid. "Non abbiamo potuto festeggiare con gli amici, rispettando il periodo, ma vogliamo ringraziare tutti per gli auguri e l'affetto vero", aveva scritto Maria Grazia Cucinotta sui social in quell'occasione.

Nel 2001 sono diventati genitori di Giulia. "Quando è nata, ho scelto di tornare a Roma, perché l'Italia credo che per un bambino sia il regalo più bello. Giulia è la mia felicità, è l'amore", aveva detto Maria Grazia Cucinotta a Verissimo che per un lungo periodo ha lavorato negli Stati Uniti.

Lo scorso gennaio, la coppia aveva festeggiato 30 anni d'amore. A Verissimo, Giulio Violati aveva detto: "Se stiamo insieme da trent'anni è tutto merito di Maria Grazia. Lei è un dono di Dio. È paziente, buona, più bella dentro che fuori. Poi l'altro dono è nostra figlia Giulia".