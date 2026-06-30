Marco Bocci e Laura Chiatti al mare insieme. L'attore, 47 anni, pubblica sui social un video in spiaggia con la moglie, 43 anni. A fare da colonna sonora il brano Lunedì di Vasco Rossi.



Sposati dal 2014, Marco Bocci e Laura Chiatti sono genitori di Enea, nato nel 2015, e Pablo, venuto al mondo nel 2016.



Ospite a Verissimo, l'attore aveva parlato della storia d'amore con la moglie: "Noi siamo abbastanza selvaggi nella nostra vita insieme. Ci sosteniamo e ci lasciamo un sacco di volte; io penso di essere l'uomo più lasciato della storia dell'umanità. Oggi vengo qui da lasciato! Laura mi tiene in standby, sia nella parte affettiva che nella parte lavorativa".