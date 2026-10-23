Manuela Arcuri e le nozze con il principe Pallavicino: "Hanno costruito una storia su delle foto innocenti"

L’attrice, da tempo testimonial della Fondazione Pallavicino, racconta di aver condiviso con lui alcuni viaggi di lavoro e non nasconde la stima nei suoi confronti : " È un principe di nome e di fatto, una persona molto colta ed elegante che sa darmi dei consigli. Mi piace il suo spessore umano, passare dei pomeriggi insieme a chiacchierare".

E sul perché sia potuto nascere questo gossip osserva: "Era da tanto tempo che non mi vedevano accanto a un uomo dopo la fine del mio matrimonio, quindi deduco che abbiano pensato: sarà lui l’uomo che Manuela vede e frequenta".

A Silvia Toffanin che le chiede se invece il principe possa essere mosso da altri sentimenti e del desiderio, espresso proprio da lui in un’intervista, che lei possa innamorarsi, Manuela risponde: "Ci può essere da parte sua anche un debole, perché no? Forse lui lo spera". E precisa: "Al momento io lo stimo e lavoro per lui. Non so se queste possano essere le basi di un amore futuro, ma ad altro non ho ancora mai pensato". E puntualizza: "Non è questo il caso, ma comunque, anche se fosse vero, è la mia vita. Ognuno fa le proprie scelte".

Inoltre, a proposito degli attacchi ricevuti sui social, esprime il suo rammarico: "Gli haters si sono scagliati in maniera violenta contro di me e il principe, con insulti pesanti e volgari. Mi ha fatto male essere descritta come una persona che si è venduta a tutto questo. I leoni da tastiera non considerano che sono una mamma: mio figlio potrebbe leggere quello che scrivono o sentirlo dai compagni". E avverte: "Chi continuerà a insultare in maniera così violenta e ingiusta la mia immagine ne risponderà nelle sedi legali".

Infine, sulla separazione dal marito Giovanni Di Gianfrancesco, chiarisce che il principe non ha avuto alcun ruolo nella rottura: "Lui non c’entra assolutamente nulla. Il periodo della separazione è stato vissuto quasi come un lutto: c’è ancora un grande dolore, ma lo sto superando".