Manila Nazzaro e Stefano Oradei: "Mancano tre mesi alle nozze"

Manila Nazzaro e Stefano Oradei hanno condiviso sui social le emozioni dell'attesa del matrimonio.

"Aspettando maggio, l’emozione è tanta", ha scritto su Instagram Manila Nazzaro, aggiungendo un cuore a un romantico scatto con il ballerino - al quale è legata dallo scorso anno - con in sottofondo le note del brano Forever and Ever and Always di Ryan Mack.

"Mancano tre mesi…", ha aggiunto Stefano Oradei nelle sue storie, condividendo la stessa foto con la showgirl accompagnata da un cuore.

Manila Nazzaro e Stefano Oradei annunciano le nozze a Verissimo

Ospiti a gennaio a Verissimo, Manila Nazzaro e Stefano Oradei avevano annunciato il loro imminente matrimonio, svelando la data delle nozze.

"Io e Stefano ci sposiamo! Dire che è una cosa bella sarebbe riduttivo, è una cosa immensa…", aveva detto la showgirl. "La data è il 13 maggio 2024", le aveva fatto eco il ballerino e coreografo.

La coppia aveva parlato anche della proposta di matrimonio: "È stata inaspettata, non me lo aspettavo. Stavamo insieme da nemmeno due mesi, e anche se vivevamo già un sentimento molto bello e profondo, io sono rimasta sbalordita", aveva raccontato Manila Nazzaro a Silvia Toffanin.

"Ho capito subito che Manila fosse la donna giusta. La proposta l'avrei fatta subito ma poi è capitato il momento giusto. Volevo sorprenderla e, dopo una cena meravigliosa a Roma, abbiamo fatto una passeggiata fino all'Altare della Patria, dove mi sono inginocchiato e le ho dato l'anello", aveva aggiunto Stefano Oradei.

"In quel momento ho realizzato e ho pianto. Mi è passata davanti tutta la mia vita, tutto quello che avevo sempre sognato e che mi è stato negato...", aveva aggiunto la showgirl a proposito della proposta del ballerino, arrivato nella sua vita dopo la fine della storia con Lorenzo Amoruso.

Manila Nazzaro avrà delle damigelle speciali il giorno delle nozze con Stefano Oradei: "Le damigelle saranno le mie amiche Angela Melillo, Milena Miconi, Samantha De Grenet e Matilde Brandi. Loro sono persone speciali: insieme abbiamo attraversato tanti momenti anche difficili, e quel giorno sarà la festa dell’amore", aveva raccontato l'ex Miss Italia.