Dalla separazione con il marito Michele, al ritrovamento di se stessa: Annalisa Minetti si è mostrata con tutte le sue fragilità a Verissimo.

La cantautrice e atleta paralimpica ha parlato della separazione dal marito Michele Panzarino, professore, ricercatore universitario e fisioterapista, con cui Annalisa era legata dal 2014 e e da cui ha avuto la figlia Elèna Francesca. "In un momento personale di grande stanchezza, sono andata in crisi e ho individuato un'enorme insoddisfazione. In quel periodo ho capito di aver perso la complicità con Michele. E nonostante sia una bellissima persona, ho scelto di chiudere questo matrimonio".

Annalisa Minetti ha confessato di non aver più voglia di combattere: "Nonostante lui mi abbia chiesto di farlo, io ho ceduto alla stanchezza". L'atleta paralimpica ha poi aggiunto: "Ho capito che adesso ho una grande responsabilità nei confronti di Elèna che è la nostra grande ricchezza. Voglio essere una persona che crede nel senso di famiglia, anche se diversa da come lo siamo stati ora".

Nel video sopra, i momenti salienti dell'intervista di Annalisa Minetti a Verissimo.