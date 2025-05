Rocío Morales, lo scatto con Raoul Bova a Parigi

Rocío Morales condivide su Instagram alcuni scatti che raccontano la vacanza a Parigi insieme alle figlie Luna e Alma e al papà delle piccole, Raoul Bova. Un viaggio di famiglia tra monumenti iconici della capitale francese e divertimento.

Tra le fotografie pubblicate sui social anche una che ritrae l'attrice insieme a Raoul Bova uniti in un tenero abbraccio con sullo sfondo l'atmosfera parigina. Rocío Morales accompagna questi dolci scatti di famiglia con la didascalia: "La vie en rose. Au revoir Paris".

Rocío Morales e Raoul Bova si sono conosciuti nel 2013 sul set del film Immaturi- Il viaggio e il loro legame, prima professionale, si è poi trasformato in amore. Nel 2015 sono diventati genitori di Luna e nel 2018 è nata la secondogenita Alma.

Rocío Morales parla di Raoul Bova a Verissimo

Ospite a Verissimo, l'attrice aveva parlato dell'amore per Raoul Bova: "È l'uomo della mia vita. Sono dieci anni, ma sembra che l'abbia conosciuto un mese fa per quanto è forte il sentimento dentro di me. Allo stesso tempo in questi anni abbiamo imparato a conoscerci, a stimarci, siamo diventati grandi complici. Se devo pensare alla persona con cui sto meglio al mondo, ovunque, è lui".