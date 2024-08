Manila Nazzaro: “Lotterò per avere un figlio"

La showgirl parla in un'intervista del desiderio di avere un bambino con il marito Stefano Oradei

Manila Nazzaro torna a parlare del suo desiderio di diventare ancora mamma. "Ho deciso di lottare per avere un figlio", ha detto la showgirl, 46 anni, in un'intervista a DiPiù.

"Non è semplice, ma con il mio compagno stiamo facendo delle visite e non ci sono ostacoli. Se con i metodi tradizionali non dovessi riuscire ad avere una gravidanza, siamo pronti ad affidarci alla scienza", ha aggiunto Manila Nazzaro, che lo scorso maggio ha sposato Stefano Oradei, 40 anni.

L'ex Miss Italia ha spiegato: "Sto qui con la persona della mia vita, ho quello che cercavo da sempre e voglio ancora diventare madre. Sono fertile e ho una buona riserva ovarica e teoricamente questo bambino potrebbe arrivare anche in modo naturale. Anche Stefano ha fatto i suoi controlli, lui ha quarant’anni e gli uomini possono diventare padri a tutte le età, ma anche loro possono avere dei disturbi, come ad esempio la sterilità. Ma anche nel suo caso, va tutto bene, nessun problema".

Manila Nazzaro e Stefano Oradei a Verissimo: "Ora sogniamo un figlio"

Ospiti a Verissimo, Manila Nazzaro e Stefano Oradei avevano parlato del loro desiderio di avere un bambino: "Il sogno più grande sarebbe allargare la famiglia, se Dio vorrà, se la vita ci darà questo dono".

Manila Nazzaro a Verissimo: dal dolore dell'aborto al sogno di diventare ancora mamma

Manila Nazzaro è già mamma di Francesco (2006) e Nicolas (2011). Nel 2021 la showgirl aveva raccontato sui social di aver perso il bambino che aspettava con l'allora compagno Lorenzo Amoruso. Ospite a Verissimo, Manila Nazzaro aveva condiviso il dolore dopo l'aborto spontaneo: "La gravidanza si era interrotta a nove settimane. È un dolore profondo e silenzioso, mi sono sentita svuotata. Mi è stato consigliato anche di non raccontarlo e questo ha incrementato ancora di più la mia sofferenza. Può succedere a tutte, non siamo sole. Non bisogna mai perdere il sorriso, l’arcobaleno arriva sempre".

Negli anni la showgirl non ha mai abbandonato il sogno di diventare di nuovo mamma. Tornata a Verissimo nel 2022, aveva detto: "Se Dio vorrà regalarci questo miracolo, perché con gli anni che passano si tratterebbe davvero di un miracolo, noi siamo pronti ad abbracciarlo forte".