Manila Nazzaro festeggia sui social il compleanno di Francesco, il figlio maggiore nato dal matrimonio con Francesco Cozza, che compie 20 anni.
Sui social scrive: "Il mio meraviglioso ragazzo oggi compie 20 anni… siamo cresciuti assieme in qualche modo ed io non potrei essere più orgogliosa di te". Manila Nazzaro prosegue: "Ti auguriamo buon vento per ogni scelta che farai ed ogni desiderio che realizzerai con la certezza che noi, la tua famiglia, saremo sempre accanto a te".
Il legame tra Manila Nazzaro e Francesco era già emerso a Verissimo, nel febbraio 2025, quando la conduttrice era stata ospite insieme ai figli. In quell'occasione aveva spiegato anche l'origine del secondo nome di Francesco, Pio, legato alla propria fede: "Io devota di Padre Pio, inevitabilmente c'è stato un po' questo, questa dedica".
A Verissimo, Manila Nazzaro aveva raccontato anche piccoli gesti quotidiani che la legano ai due figli, Francesco e Nicolas: "Dopo per esempio che ho preparato la cena e loro hanno mangiato, tutti e due vengono a ringraziarmi e a darmi un bacino. Lo fanno tutti i giorni e non è una cosa che ho chiesto mai a loro". Parlando del proprio ruolo di madre, aveva aggiunto: "Non parliamo di sacrifici, ma davvero di una grande fortuna di essere la loro mamma per me, davvero".
Manila Nazzaro aveva anche parlato del desiderio di allargare la famiglia con il marito Stefano Oradei, sposato a maggio del 2024: "Sono stati mesi complicati. Ci abbiamo provato, anche con delle cure piuttosto importanti, ma non ci sono riuscita. Però non ho il rammarico di non averci provato". E ancora, riferendosi al rapporto con Francesco e Nicolas: "Noi siamo comunque una famiglia, ma il dispiacere c'è. Avrei fatto di tutto per realizzare il sogno di un uomo eccezionale come Stefano. Per ora è andata così, ma non perdo la speranza, anche se ci sono momenti in cui mi sento più demoralizzata", aveva confidato a Silvia Toffanin.