Sui social scrive: "Il mio meraviglioso ragazzo oggi compie 20 anni… siamo cresciuti assieme in qualche modo ed io non potrei essere più orgogliosa di te". Manila Nazzaro prosegue: "Ti auguriamo buon vento per ogni scelta che farai ed ogni desiderio che realizzerai con la certezza che noi, la tua famiglia, saremo sempre accanto a te ".

Il legame tra Manila Nazzaro e Francesco era già emerso a Verissimo, nel febbraio 2025, quando la conduttrice era stata ospite insieme ai figli. In quell'occasione aveva spiegato anche l'origine del secondo nome di Francesco, Pio, legato alla propria fede: "Io devota di Padre Pio, inevitabilmente c'è stato un po' questo, questa dedica".

A Verissimo, Manila Nazzaro aveva raccontato anche piccoli gesti quotidiani che la legano ai due figli, Francesco e Nicolas: "Dopo per esempio che ho preparato la cena e loro hanno mangiato, tutti e due vengono a ringraziarmi e a darmi un bacino. Lo fanno tutti i giorni e non è una cosa che ho chiesto mai a loro". Parlando del proprio ruolo di madre, aveva aggiunto: "Non parliamo di sacrifici, ma davvero di una grande fortuna di essere la loro mamma per me, davvero".