Mahmood, lo scatto con la mamma

Instagram @mahmood

Mahmood condivide sui social un dolce scatto con la madre Anna Frau, con la quale ha festeggiato il successo del suo brano Tuta Gold, contenuto nel suo nuovo album dal titolo Nei letti degli altri.

"Tuta Gold è doppio disco di platino. Roma sto arrivando", ha scritto il cantante a corredo della foto in cui bacia teneramente la mamma.

Mahmood - che nella sua carriera aveva collezionato già 29 dischi di platino e 7 dischi d’oro in Italia, 6 dischi di platino e 3 dischi d’oro all'estero - dopo la separazione dei genitori, è cresciuto con mamma Anna, di origine sarde, alla quale è legatissimo.

Mahmood parla a Verissimo del rapporto speciale con la madre

Ospite a Verissimo, Mahmood aveva parlato del suo rapporto speciale con la mamma: "Mia madre mi ha cresciuto da sola, anche se sono stato circondato da una famiglia molto numerosa, perché mamma ha tanti fratelli e sorelle, sono in 13, e io da piccolo ho giocato sempre con i miei cugini".

"La mia infanzia è stata molto felice, mia mamma non mi ha mai fatto mancare niente e mi ha sempre aiutato. Lei è sarda e da quando sono piccolo andiamo in Sardegna con i suoi fratelli, i miei cugini e i loro figli, ho tanti nipotini. Non ho mai sofferto tanto la mancanza di papà, perché sin da ragazzino mamma è stata la figura più presente nella mia vita. Lei è molto orgogliosa di me", aveva aggiunto il cantante, che da adolescente ha vissuto alcuni momenti difficili a causa del bullismo.

"Questi momenti mi hanno fortificato. Infatti la Tuta Gold è una metafora della corazza che mi sono creato a partire da quegli anni. Mi sono reso conto di quello che ho vissuto e di come l'ho affrontato solamente quando ho scritto questa canzone. Ho fatto un lavoro su me stesso e sono andato anche in analisi, che mi ha aiutato a sbloccare molte cose dentro di me, ma penso che il tempo risolverà tutto", aveva raccontato il cantante a febbraio a Silvia Toffanin.

Mahmood aveva parlato anche di un altro episodio spiacevole: "Io ho vissuto fino ai 27 anni con mia madre, poi ho preso una casa in affitto. Un giorno il palazzo in cui vivevo è andato in fiamme e sono dovuto tornare a casa di mia madre. È stato pesante vivere quella situazione e tornare a vivere con mamma un po' mi ha destabilizzato, perché mi ero abituato alla mia indipendenza".