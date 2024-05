Ludovica Valli, l'intervista in 100 secondi

Dal rapporto con le sorelle Eleonora e Beatrice alle emozioni della terza gravidanza: Ludovica Valli si è raccontata a Verissimo.

Parlando delle sue due sorelle, Ludovica Valli ha detto: "Siamo molto diverse, abbiamo un rapporto, ma non è stretto. Sono un po' più legata a Eleonora anche se voglio bene a entrambe".

L'influencer ha anche spiegato perché preferisce non svelare il sesso del terzo figlio: "Non è mai stato importante per noi, non abbiamo mai avuto preferenze. Non ci piace l'idea del gender reveal. Credo che un figlio sia un dono già così".

Nel video sopra, i momenti salienti dell'intervista di Ludovica Valli a Verissimo.