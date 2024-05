Ludovica Valli, il rapporto con le sorelle: "Sono più legata a Eleonora che a Beatrice"

Ludovica Valli chiarisce a Verissimo il suo rapporto con le sorelle Eleonora e Beatrice. "Siamo molto diverse, abbiamo un rapporto, ma non è un legame stretto", afferma l'influencer. Tra le due sorelle è legata di più alla maggiore: "Sono un po' più legata a Eleonora anche se voglio bene a entrambe".

Ludovica Valli, 27 anni, ammette che le sarebbe piaciuto avere un legame più stretto con le sorelle, ma oggi ha imparato ad accettare il loro rapporto così com'è: "Credo che nella vita ci sono alcune cose che non si possono cambiare, che non si possono forzare. Oggi sto così bene con me stessa, con la mia famiglia, che non mi va più di forzare i rapporti".